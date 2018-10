Wagen komt bijna op zijn zij terecht na harde botsing tegen verkeerspaal

Enkele automobilisten in het Engelse Sutton Coldfield zijn zaterdagnamiddag aan veel erger ontsnapt. Een bestuurder van een Nissan Juke is toen frontaal ingereden op een verkeerspaal. Door de klap dreigde de wagen ook om te kantelen en andere bestuurders te raken, maar zo ver kwam het gelukkig niet.

Het ongeval werd toevallig vastgelegd door de dashcam van Gareth Beale. De man kwam uit de tegenovergestelde richting en zag de botsing voor zijn neus gebeuren. “Toen we de wagen even van de grond zagen gaan, dachten mijn partner en ik dat hij ons zou raken”, vertelde Beale achteraf. “Ik parkeerde me vervolgens aan de kant van de weg en ging meteen kijken of de man in orde was.”

Aangezien er rook uit de wagen kwam en de deuren moeilijk open gingen, verwittigde hij onmiddellijk de hulpdiensten. “De bestuurder was zichtbaar in shock”, vervolgde Beale. “Toen zijn temperatuur snel omlaag ging, heb ik hem mijn jas gegeven. Vijf minuten later was er een ziekenwagen en werd de weg geblokkeerd.”

Beale plaatste zijn dashcambeelden zondag op sociale media, waar ze al snel flink wat reacties teweegbrachten. Volgens de man gaf de bestuurder toe dat hij had gedronken. In welke toestand de man momenteel verkeert, is onduidelijk.