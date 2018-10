“Breng mij het hoofd van die hond”: beval topadviseur van Saudische kroonprins moord op journalist Khashoggi?

De omstandigheden rond de moord op journalist Jamal Khashoggi blijven nog altijd in nevelen gehuld. Zeker is dat hij werd gedood in het Saudische consulaat in Istanboel. Bronnen van persbureau Reuters menen nu degene aan te kunnen wijzen die de feiten beval: een topadviseur van kroonprins Mohammed bin Salman.

Hij was het brein achter de arrestatie van honderden rijke Saudische burgers, het vastzetten van een Libanese premier en was verantwoordelijk voor de sociale media van de Saudische kroonprins Mohammed bin Salman. Deze Saud al-Qahtani, inmiddels een topadviseur van Bin Salman, zou ook het meesterbrein achter de moord op journalist Jamal Khashoggi, stellen bronnen tegen Reuters.

Khashoggi, die erg kritisch was voor het Saudische regime en daarom in de Verenigde Staten leefde, werd begin deze maand vermoord op het Saudische consulaat in Istanbul. De Saudische autoriteiten hebben zijn overlijden intussen bevestigd, maar beweren dat het om een uit de hand gelopen vechtpartij gaat. De internationale gemeenschap blijft intussen aandringen op meer duidelijkheid. Turkije gaat ervan uit dat Khashoggi vermoord is door een speciaal commando met vijftien leden dat ingereisd was vanuit Saudi-Arabië.

“Breng mij het hoofd van die hond”

Volgens één van de bronnen, die gelinkt wordt aan leden van de Saudische koninklijke familie, werd de journalist gegrepen door het commando, waarna Al-Qahtani via Skype werd gecontacteerd. Een tweede bron, werkzaam bij de Turkse inlichtingendiensten, stelt dat de topadviseur na de nodige beledigingen de opdracht gaf de criticaster te doden: “Breng mij het hoofd van die hond.” Het is niet duidelijk of Al-Qahtani de moord heeft gevolgd.

De laatstgenoemde bron zegt bovendien dat de Turkse president Recep Tayyip Erdogan een audiofragment van het Skypegesprek in bezit heeft. Hij zou dat echter niet willen geven aan de Verenigde Staten.