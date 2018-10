Nike herlanceert populaire voetbalschoenen van Ronaldinho, maar je moet er snel bij zijn

Dertien jaar geleden bracht Nike de superpopulaire Nike Air Legend R10 op de markt. Misschien beter bekend als de wit-gouden schoenen van Ronaldinho. Nu heeft Nike de schoen opnieuw uitgebracht, maar in een zéér beperkte oplage.

Nike bracht de speciale versie van de “Tiempo” op de markt toen de Braziliaanse aanvaller hét icoon van de voetbalwereld was als speler van FC Barcelona. De R10’s zagen er toen zo uit:

Foto: rr

In 2015 herlanceerde Nike de schoen al eens maar toen week die volgens fans te ver af van het origineel:

Foto: rr

Daarom dat Nike nu, dertien jaar na de originele release, de Nike 10R Tiempo Legend 7 Elite uitbrengt. De wit-gouden schoen van Ronaldinho in een moderner jasje, maar met veel kenmerken van de versie uit 2005. Maar wie een paar wil bemachtigen, moet snel zijn. Er zijn er slechts 1.000 in de maak. Wel mooi is dat het serienummer van het paar op de zijkant van de schoen wordt geplaatst.