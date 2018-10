Gezocht: 5.000 agenten, soldaten en veiligheidsagenten

Zo’n 5.000 jobs in de veiligheidssector raken moeilijk tot niet in­gevuld. Daarom organiseert Binnenlandse ­Zaken samen met de private sector een jobbeurs. “Nooit eerder stonden zoveel vacatures in de veiligheids­sector open. Het is een uitdaging om de juiste mensen te vinden.”

“Alleen al bij de politie zijn er de komende jaren 4.000 vacatures”, zegt het kabinet van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA). Het is een publiek geheim dat de politie nu al met een groot personeelstekort kampt, en bovendien moeite ondervindt om de juiste mensen aan te trekken.

Voor de zomer oordeelde een externe audit dat het rekruteringsbeleid bij de politie ernstig tekortschiet.

Moeilijk juiste mensen te vinden

“Bij twee doelgroepen is het bijzonder moeilijk om de geschikte mensen te vinden. Enerzijds gaat het om hoogopgeleiden. Als we bijvoorbeeld mensen zoeken met een ingenieursdiploma, dan is er grote concurrentie van de privésector”, zegt het kabinet. Door logge overheidsprocedures duurt het soms maanden om tot een eerste sollicitatiegesprek te komen.

“Anderzijds blijkt het ook moeilijk om mensen te bereiken met een lage opleidingsgraad. Dan gaat het bijvoorbeeld wel om mensen die veel voeling hebben met de wijk waar ze wonen.”

Probleem zal toenemen

In de volledige veiligheidssector staan duizenden vacatures open. Bij Defensie gaat het om 2.000 jobs, maar ook bij de FOD Binnenlandse Zaken (155 vacatures) en het OCAD raken de banen niet ingevuld. Daarnaast rekent de overheid ook steeds meer op private bewakingsfirma’s om taken in te vullen. Maar ook daar ondervinden ze moeite om de juiste mensen aan te trekken.

In de toekomst zou het probleem alleen maar toenemen. De komende drie jaar zouden er in totaal 10.000 aanwervingen moeten gebeuren.

Jobbeurs

Daarom organiseert de overheid op 19 en 20 december onder de titel “Niveau S” een grootschalige jobbeurs in Brussel. Er zouden in totaal 5.000 banen aangeboden worden.

Er wordt budget vrijgemaakt voor een campagne, om voldoende mensen te kunnen aantrekken. Er wordt ook een fast-tracksysteem gehanteerd, waardoor kandidaten sneller dan normaal aangeworven zullen worden.