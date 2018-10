Ondanks eerdere veroordeling, enkelband en therapie kan serieverkrachter opnieuw toeslaan

Brugge / Gistel - Een veroordeelde serieverkrachter riskeert opnieuw acht jaar cel voor een verkrachtingspoging op een negentienjarig meisje in Brugge. Bart D. zat op het moment van de feiten in de psychiatrie en stond zelfs onder elektronisch toezicht.

In 2002 verkrachtte Bart D. (50) in een kapel in het West-Vlaamse Gistel een meisje, terwijl haar vriendje onder bedreiging van een vuurwapen moest toekijken. Het leverde D. de bijnaam “kapelletjesverkrachter” op. Eind 2004 kreeg hij voor die feiten en vier andere verkrachtingen tien jaar effectieve celstraf en tien jaar terbeschikkingstelling van de regering.

Na zijn vrijlating werd D. opgenomen in de psychiatrie en onder elektronisch toezicht geplaatst. Maar dat weerhield hem er niet van om op 17 juli 2017 weer toe te slaan. Die nacht reed hij een negentienjarig meisje op een paar honderd meter van haar woning klem, sleurde haar van haar fiets en probeerde haar te verkrachten. Het meisje schopte hem in het kruis en kon haar moeder bellen. Die snelde ter plaatse waarop D. wegvluchtte. Hij kwam pas tien maanden later als verdachte in het vizier en zit sindsdien opnieuw achter de tralies.

Blijvend gevaar voor de maatschappij

Volgens Frank Scheerlinck, de advocaat van het meisje, vormt D. een blijvend gevaar voor de maatschappij. “Hij had op het moment van de feiten een nepgeweer in zijn wagen liggen. Aan de psychiater verklaarde hij dat hij dat altijd bij zich had voor wanneer hem het gevoel bekroop dat hij iemand moest verkrachten.” Ondanks de zware bewijslast ontkent D. de feiten. De uitspraak volgt op 26 november.