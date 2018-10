Bakfiets aan school? Bij wet verboden

Bakfietsen met drie wielen zijn officieel niet toegelaten in schoolstraten. Foto: shutterstock

Wie met een bakfiets in een ­officiële “schoolstraat” fietst, riskeert volgens de letter van de wet een boete. “In de nieuwe regelgeving rond schoolstraten is men vergeten om ook bakfietsen toe te laten”, ontdekte de Fietsersbond.

Een officiële schoolstraat wordt afgezet tijdens de spitsuren, zodat voetgangers en fietsers veilig tot aan de schoolpoort geraken. Autoverkeer is dan niet toegelaten, zo staat nog in het Koninklijk Besluit (KB) dat onlangs in de Kamer werd goedgekeurd.

“Helaas heeft men bij het schrijven van de teksten bakfietsen over het hoofd gezien”, ontdekte de Fietsersbond. “In het KB krijgen enkel voetgangers en fietsers toegang tot zo’n schoolstraat, terwijl driewielige bakfietsen officieel tot de rijwielen worden gerekend. Of anders gezegd: bakfietsen zijn niet toegelaten in schoolstraten.”

Wat bij ongeval?

De Fietsersbond rekent erop dat de initiatiefnemers van het schoolstraten-KB, “een zeer goede zaak overigens”, dit probleem snel rechtzetten. “Dat kan relatief snel gebeuren via een kleine aanpassing”, hoopt CD&V-parlementslid Jef Van den Bergh, die het wetsvoorstel steunde.

In tussentijd roept de Fietsersbond op tot enige voorzichtigheid. “We kunnen ons echt niet inbeelden dat de politie nu bakfietsen gaat beboeten. Maar er zal maar een ongeval gebeuren in zo’n schoolstraat: strikt juridisch hebben de eigenaars van een bakfiets dan wel een probleem, aangezien ze eigenlijk niet in zo’n schoolstraat mochten rondrijden.”

Voor alle duidelijkheid: als u een bakfiets op twee wielen heeft, hoeft u zich geen zorgen te maken. Die valt onder de categorie van fietsen.