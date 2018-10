De vervelende positie van Wallonië na moord op Khashoggi: heel veel jobs én geld op het spel

Door de stijgende internationale spanningen rond de moord op journalist Jamal Khashoggi, bevindt Wallonië zich in een vervelende positie. De druk neemt toe om de wapenleveringen aan Saudi-Arabië stop te zetten. Maar geven de Walen toe aan die vraag, dan dreigen ze hun beste klant te verliezen. En de bijhorende miljoenen die de contracten opbrachten.

Vijf miljard euro. Zoveel verdiende het Waals Gewest sinds 2010 dankzij de wapenleveringen aan Saudi-Arabië. Dat maakt het land de grootste ­afnemer van Waalse ­wapens. Ter vergelijking: in diezelfde periode verkocht Vlaanderen voor “slechts” 1,2 miljoen euro aan de Saudi’s. Vorig jaar werd er zelfs voor geen cent ver­handeld.

Kat uit boom kijken

Uit recent onderzoek blijkt dat de wapenindustrie in ons land ongeveer 11.400 mensen tewerkstelt. Liefst 8.600 van die jobs bevinden zich in Wallonië. Bovendien is de grootste Waalse wapen­fabriek, FN Herstal, voor honderd procent in handen van het Waals Gewest. Die twee zaken verklaren meteen waarom Waals minister-president Willy Borsus (MR) ­zoveel moeite heeft om zich vóór een embargo uit te spreken. Wallonië zou niet alleen veel jobs verliezen, maar ook veel geld.

Daarom kiest de Waalse regering ervoor om de kat uit de boom te kijken en haar wagentje vast te klikken aan dat van Europa. Op zondagochtend wilde Borsus vooral inspelen op de beslissing van Duitsland. Die kwam er diezelfde avond nog, bij monde van bondskanselier Angela Merkel: de wapen­export van Duitsland naar Saudi-Arabië wordt tijdelijk bevroren.

Maar ook de woorden van Merkel bleken voor Borsus uiteindelijk niet genoeg te zijn om overstag te gaan. De minister-president zegt het dossier van “nabij op te volgen” en verkiest nog steeds “een gezamenlijke actie op Europees niveau”.

Een reactie die de Franstalige christendemocraten van CDH niet echt konden smaken. De coalitiepartner van MR in de Waalse regering roept zelfs op tot een Europees embargo voor álle relaties met de Saudi’s. “We moeten de diplomatieke en ­handelsrelaties onmiddellijk herzien, en niet stoppen bij een opschorting van de ­wapenleveringen.”

Breuk met verleden

Minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR) is naar eigen zeggen ook voorstander van de opschorting van wapenleveringen. Maar het Waals Gewest wil niet meewerken, en dus is het federale niveau aan handen en voeten gebonden. “Tot nog toe hebben de achtereenvolgende Waalse regeringen ­gezegd dat de beslissing op Europees niveau moet worden genomen, wat ons land dan zal proberen te bewerkstelligen. Waarschijnlijk kan het standpunt van Duitsland de zaken wat in ­beweging brengen”, denkt ­Reynders.

Toch sluit Diederik Cops, ­onderzoeker aan het Vlaams Vredesinstituut, een sterk ­signaal van de Walen nog niet uit. “Sinds het aantreden van Borsus in 2017 werden aan de Saudi’s verrassend genoeg al verschillende vergunningen geweigerd. Een breuk met het discours van zijn voorgangers.”