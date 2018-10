COMMENTAAR. Veljkovic sleurt iedereen mee

Dat Roger Lambrecht dat op zijn 87ste nog moet mee­maken. Zijn club Lokeren ­bivakkeert op een gedeelde laatste plaats in de rangschikking en gisteren werd zijn trainer Peter Maes ook nog opgepakt. Dejan Veljkovic was zijn ­makelaar. Hij nam jaren zijn zaken waar. Alles en iedereen die gisteren met Veljkovic in aan­raking kwam, belandt vandaag in de cel, wordt in verdenking gesteld of is op zijn minst aan­gebrand. Er zullen er wel meer, steeds meer, ­onrustig slapen. Veljkovic is iedereen in zijn val aan het meesleuren. Bij Mogi Bayat zal het niet anders zijn, hoewel het erop lijkt dat hij in ­publiek veel driester tewerkging, maar – eens uit de schijnwerpers – toch voorzichtiger was.