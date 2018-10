Monaco moet noodgedwongen met vierde (!) keeper spelen tegen Club Brugge, waar Danjuma weer fit is

Monaco-trainer Thierry Henry reist vandaag met grote zorgen af naar Brugge. Zijn twee belangrijkste keepers, Danijel Subasic (33) en Diego Benaglio (35), zijn geblesseerd en de derde – Seydou Sy – staat niet op de lijst die Monaco indiende bij de UEFA voor de Champions League.

De club uit het prinsdom deed gisteren nog een ultieme poging om Sy op de lijst te krijgen, maar de kans is groot dat vierde doelman Loïc Ba­diashile (20) moet starten. Op de bank zit dan de doelman van de beloften, de 19-jarige Yanis Henin, die naar België afreist om in de Youth League te spelen.

Naast Subasic en ­Benaglio zijn met Falcao, Lopes, N’Doram, Pellegri en Geubbels nog vijf spelers geblesseerd.

Danjuma weer fit

Arnaut Danjuma raakt fit voor de Champions League-wedstrijd van morgen. De Nederlandse international moest vorige vrijdag tegen Waasland-Beveren aan de rust naar de kant met last aan de enkel, maar gisteren trainde hij opnieuw mee met de groep.

Club Brugge-Monaco wordt morgen in goede banen ­geleid door Michael Oliver, een van de hoogst aangeschreven refs in Engeland. De 33-jarige scheidsrechter uit de buurt van Newcastle werd in 2010 op zijn 25ste de jongste ref in de geschiedenis van de Premier ­League. Hij geniet een goede reputatie en leidde eerder al twee Europese matchen van Club tegen FC ­Kopenhagen – eentje in de Europa League en eentje in de Champions League.

Gisteren waren 26.000 kaarten voor het duel verkocht. Dat betekent dat er in een zo goed als uitverkocht huis wordt gespeeld.