Een jarenlange werkrelatie met Dejan Veljkovic leverde Lokeren-trainer Peter Maes (54) een nacht in de cel op. De ex-doelman van Anderlecht en Standard werd groot als trainer van KV Mechelen, maar zit meer dan ooit in de problemen bij Lokeren.

LEES OOK: Lokeren-trainer Peter Maes gearresteerd in onderzoek naar voetbalfraude

Dat Peter Maes vroeg of laat in beeld zou komen van de speurders in de zaak-Propere Handen mag niet helemaal een verrassing ...