Gearresteerde Lokeren-trainer Peter Maes krijgt steun: “Ik steek mijn hand in het vuur voor hem”

Na Club-trainer Ivan Leko heeft ook Lokeren-trainer Peter Maes een nacht in de cel doorgebracht voor zijn mogelijk aandeel in de zaak-Propere Handen. ­Volgens onze informatie wordt de Limburger verdacht zwart geld te hebben ontvangen van zijn makelaar Dejan Veljkovic.

LEES OOK.Lokeren-trainer Peter Maes gearresteerd in onderzoek naar voetbalfraude

“Heel erg geschrokken.” Zo reageerde de Lokerse keeperstrainer Erwin Lemmens op het nieuws dat Peter Maes (54) gisteren werd gearresteerd in de zaak-Propere Handen. De hoofdtrainer van Lokeren kwam gisteren niet opdagen op training en moest in de cel overnachten. Pas ­deze voormiddag wordt hij ondervraagd door de onderzoeksrechter in Tongeren. Dat is niet Joris Raskin, tegen wie Hans Rieder, de advocaat van scheidsrechter Bart Vertenten, gisteren een verzoek tot wraking heeft ingediend. Wel bij een collega-onderzoeksrechter die eerder al bijstand bood.

De arrestatie van Peter Maes heeft volgens onze informatie te maken met zijn jarenlange samenwerking met Dejan Veljkovic, de voetbalmakelaar die al bijna twee weken in de cel zit op verdenking van matchfixing en witwaspraktijken in het Belgische voetbal. Net als Ivan Leko na zijn ontslag bij Oud-Heverlee Leuven zou Peter Maes betalingen van Dejan Veljkovic in het zwart hebben ontvangen. Dat gebeurde mogelijk met geld dat werd gestort op een buitenlandse rekening van de makelaar in Cyprus of Servië.

Lokeren-voorzitter Roger Lambrecht wilde gisteren nog niet reageren op de arrestatie van Maes. Hij woonde de wedstrijd van de beloften bij. Eerder had hij wel zijn vertrouwen in zijn trainer bevestigd, na een reeks van slechte resultaten.

LEES OOK. Peter Maes werkte jaren samen met Dejan Veljkovic: groot geworden bij KV Mechelen, in de problemen bij Lokeren (+)

Hand in het vuur

Vandaag traint Lokeren tweemaal, een eerste keer om 10.30 uur en een tweede keer om 14.30 uur. Keeperstrainer Lemmens neemt samen met assistent Arnar Vidarsson de honneurs waar in de voormiddag.

“In de namiddag hoop ik dan dat Peter opnieuw de trainingen kan leiden”, zegt Lemmens. “Net zoals Ivan ­Leko opnieuw voor zijn groep is gaan staan. Ik steek mijn hand in het vuur voor Peter. Hijzelf heeft niets gedaan dat niet door de beugel kan. Alleen is het zo dat de hele voetbalwereld met makelaars werkt. Wat er dan achter de schermen gebeurt, daar heb je als speler of trainer geen zicht op.”

“Nooit iets abnormaals gezien”

Rudi Cossey is vandaag assistent van Ivan Leko bij Club Brugge, maar werkte jarenlang als assistent van Peter Maes bij Lokeren en Racing Genk. Hij zegt dat hij “nooit iets abnormaals” heeft gezien in de samenwerking tussen Maes en Veljkovic. “Integendeel, Veljkovic was een charmante man en ik heb nooit gezien dat zijn relatie met Peter verder ging dan het louter professionele.”

Als ze samen naar een wedstrijd gingen was dat om een speler te bekijken, zegt Cossey. “Veljkovic had vele spelers bij Lokeren, maar ik heb nooit gezien dat Peter spelers van Veljkovic voortrok, laat staan dat hij geld op transfers zou hebben gepakt.” Cossey zelf werkte nooit met Veljkovic samen. “Ik heb nog nooit met een makelaar gewerkt.”