Explosief aangetroffen bij woning Amerikaanse miljardair George Soros

Brussel - Bij het huis van de Amerikaanse miljardair George Soros in Bedford in de staat New York is een explosief aangetroffen, zo berichten Amerikaanse media. Het zat in de brievenbus en werd door de ordediensten gecontroleerd tot ontploffing gebracht.

Soros, van Hongaare oorsprong, is de jongste tijd vooral bekend als filantroop en politiek activist. Zo verleent hij met de stichting die zijn naam draagt bijstand aan asielzoekers in Europa. In Hongarije zelf ligt de man onder vuur bij de rechtse regering-Orban. Maar ook in de VS is hij het doelwit van rechts-populistische groeperingen. Het is niet duidelijk of zij achter het explosief zitten.

De politie werd maandagnamiddag opgeroepen voor een verdacht pakket. Dat was geopend door een huishoudster van Soros. Die laatste zou op het moment van de feiten niet thuis zijn geweest, aldus The New York Times.

Het onderzoek wordt nu gevoerd door de FBI.

Soros werd er onlangs door de Republikein Matt Gaetz van beschuldigd, geld te hebben gestort zodat migranten naar de VS kunnen afreizen. Maar daarover bestaat geen enkel bewijs, aldus The New York Times.