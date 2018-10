Vier op de vijf plaatsingen bij pleeggezin zijn succes

Brussel - Pleeggezinnen hebben steeds vaker succes. In 2015 liep 71 procent van de plaatsingen van een pleegkind bij een gezin goed af. In 2017 was dat 78 procent, schrijft de Gazet van Antwerpen dinsdag.

Kinderen die om de een of andere reden niet meer thuis bij hun ouders kunnen wonen, kunnen in de pleegzorg terechtkomen. Soms wordt de plaatsing in een pleeggezin door de jeugdrechter opgelegd. Soms roepen ouders zelf de hulp van een pleeggezin in.

Uit cijfers die Vlaams parlementslid Martine Taelman (Open Vld) opvroeg bij minister van Gezin Jo Vandeurzen (CD&V), blijkt dat het aantal succesvolle plaatsingen bij pleeggezinnen dus stijgt. “We leren uit de mislukkingen uit het verleden”, zegt Jan Brocatus, woordvoerder van Pleegzorg Vlaanderen.

Maar Taelman wijst er wel op dat pleegzorg niet altijd de ideale oplossing is. “Als een op de vijf plaatsingen vroegtijdig wordt afgebroken, moeten we ons afvragen of we omzichtig genoeg met pleegzorg omgaan. We moeten afwegen welke opvang het best bij een jongere past. Elke breuk die een kwetsbare jongere moet ondergaan, is een breuk te veel.” Taelman is het er wel mee eens dat pleegzorg de eerste optie moet zijn bij plaatsing van jonge kinderen.