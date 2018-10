‘Vermiste’ patiënt zat eigenlijk zes uren vast in de lift

Een patiënt van het woonzorgcentrum De Zavel in Antwerpen heeft vrijdag urenlang vastgezeten in de lift en werd als vermist opgegeven. De politie was al een tijd naar hem op zoek toen hij ontdekt werd. De directie spreekt van een spijtig incident, de ex-vrouw van de patiënt maakt zich boos om de bezuinigingen in de zorgzector.