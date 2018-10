Brusselse groenen akkoord met verbod op hoofddoek

In Antwerpen is Groen stellig: het hoofddoekverbod schaffen we af. Maar in Brussel maken Ecolo en Groen er helemaal geen punt van.

“Het neutraliteitsprincipe voor loketpersoneel blijft in Brussel-stad onverkort overeind, Ecolo-Groen onderschrijft het volledig”, zegt PS-burgemeester Philippe Close in een gesprek met De Standaard. Close gaat na Nieuwjaar voor zes jaar in zee met Ecolo-Groen, Défi en Change.Brussels van gewezen SP.A-schepen Ans Persoons. “Het is nauwelijks voorwerp van discussie geweest, de ecologisten hebben zich zeer snel bekeerd tot ons idee van laïciteit. Dus ik heb er alle vertrouwen in dat het de komende zes jaar geen probleem zal vormen. Meer nog: ik heb de garantie dat ze niet zullen eisen de hoofddoek weer toe te laten.”

Voor de PS is neutraliteit een heilig principe. Laurette Onkelinx, nog altijd voorzitter van de Brusselse PS, is een van de grootste voorvechters van de laïcité. Ze pleitte er een aantal jaar geleden nog voor om een strikte scheiding van kerk en staat in de Grondwet op te nemen. “De publieke ruimte moet neutraal zijn”, zei ze toen. “Het is een manier om aan iedereen duidelijk te maken dat we in een seculier land leven, waar iedereen zijn politieke, filosofische, religieuze overtuiging kan beleven. Religieuze beleving moet iets zijn wat tot de privésfeer behoort.”

Maar in Antwerpen...

Dat Ecolo en Groen daar voluit mee akkoord gaan, staat in schril contrast met de situatie in Antwerpen. Daar is het sneuvelen van het verbod voor Groen een breekpunt. In het Antwerpse programma staat letterlijk: “Het hoofddoekenverbod schaffen we af. Centraal staat een correcte en vriendelijke dienstverlening aan de Antwerpenaars. Dat is het enige criterium om mensen al dan niet aan te werven.”

In Brussel verslikte Ecolo zich in maart 2017 zelf nog in een hoofddoekdiscussie. Fractieleidster Mary Nagy moest toen ontslag nemen nadat ze in Le Soir een kritisch opiniestuk had geschreven over ‘de terugkeer van religie’ bij Ecolo. De aanleiding was onder meer een dispuut met Ecolo-raadslid Zoubida Jellab, die vond dat ‘het neutraliteitsprincipe gebruikt wordt als een instrument van discriminatie en stigmatisering’. Nagy kon beschikken, maar anderhalf jaar later lijkt Ecolo wel op haar standpunt te zitten.

“Dispuut tussen personen”

Brussels Parlementslid Arnaud Pinxteren (Ecolo), die straks schepen wordt in Brussel-stad, ontkent dat het vertrek van Nagy het gevolg was van een discussie over het neutraliteitsprincipe. “Men heeft dat achteraf zo gespeeld, maar mevrouw Nagy is vertrokken wegens een dispuut tussen personen. Het hoofddoekenverbod is voor ons geen breekpunt, en in de onderhandelingen is het tot hiertoe geen enkel probleem geweest.” Geldt dat ook voor de toekomst? Hij heeft geen glazen bol, zegt Pinxteren. “Maar er zijn genoeg projecten die we op de been willen brengen, en waar we voorrang aan geven.”

Eenzelfde geluid bij Groen-schepen Bart Dhondt. De hoofddoek toelaten is volgens hem nooit een eis geweest, het onderwerp komt zelfs niet voor in het gezamenlijke verkiezingsprogramma. “Nu de coalitiegesprekken beginnen, willen we ons programma maximaal verwezenlijken. Verder ga ik er niet over uitweiden.” Geen breekpunt dus, bevestigt hij.