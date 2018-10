“Migrantenkaravaan” uit Midden-Amerika bestaat volgens Trump uit bendeleden

Volgens de Amerikaanse president Donald Trump zitten in de “migrantenkaravaan” die vanuit Midden-Amerika in de VS probeert te geraken ook leden van een erg gewelddadige bende en mensen afkomstig uit het Midden-Oosten. Dat verklaarde hij maandag aan journalisten, voor afreis naar een verkiezingsmeeting in Texas. Trump speelt het migrantenthema maar al te graag uit in aanloop naar de tussentijdse parlementsverkiezingen van begin november. Maar voor zijn jongste aantijgingen is er geen enkel bewijs, schrijft The New York Times.

“Neem jullie camera, ga er tussen staan en zoek. Jullie gaan leden vinden van MS-13 (beruchte gewelddadige bende, red.) en mensen uit het Midden-Oosten. Jullie gaan er vanalles vinden”, aldus de president.

Hij herhaalde dat hij niet van plan is om deze migranten het land binnen te laten. Hij zou het leger aan de grens willen inschakelen. “We willen veiligheid”, klonk het.

De groep migranten, die uit ruim zevenduizend mensen bestaat, bevindt zich momenteel in Mexico, op zo’n 3.000 kilometer van de Amerikaanse grens. De meesten zijn op de vlucht voor bendegeweld en armoede in eigen land.

Sadly, it looks like Mexico’s Police and Military are unable to stop the Caravan heading to the Southern Border of the United States. Criminals and unknown Middle Easterners are mixed in. I have alerted Border Patrol and Military that this is a National Emergy. Must change laws!