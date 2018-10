Kilometers file door gesloten Reyerstunnel en Belliardtunnel

Brussel - Door een uitgelopen nachtelijke onderhoudsinterventie is de Reyers-Centrumtunnel in Brussel dinsdagochtend gesloten. Daardoor is er vertraagd verkeer ontstaan op het einde van de E40 richting de hoofdstad, zo is vernomen van het Vlaams Verkeerscentrum. Omstreeks 08.30 uur stond er al zo’n 5 kilometer file, intussen zijn ook de Leuvensesteenweg en de omliggende straten verzadigd.

In de Reyers-Centrumtunnel is er een probleem met de camerabewaking, die blijkt niet naar behoren te werken nadat de elektriciteit werd afgesloten bij de werken in de Montgomerytunnel en Meisertunnel. De camera’s zijn cruciaal omdat ze de veiligheid in de tunnel garanderen. Zolang het cameraprobleem niet opgelost is, kan de tunnel niet opengesteld worden.

Technici zijn ter plaatse om het systeem weer operationeel te maken. Het heeft even geduurd voor de ploegen ter plaatse waren, ze stonden immers zelf in de file en konden de Reyers-Centrumtunnel moeilijk bereiken. Ondertussen is ook de Belliardtunnel dicht door een probleem met de ventilatie.

Brussel-Mobiliteit laat op Twitter weten dat er “wordt gewerkt aan een zo spoedig mogelijke heropening van de tunnel”. Woordvoerster Inge Paemen zegt dat het probleem vermoedelijk om 11 uur verholpen zal zijn.

De Reyers-Centrum tunnel is nog steeds gesloten. De #E40 en de Leuvensesteenweg lijken momenteel op twee langgerekte parkeerterreinen. Rij je daar a.u.b. niet vast. Luisteraars melden ons dat ze met de auto in één uur tijd een afstand van 300 meter afgelegd hebben. pic.twitter.com/YpswYVpr44 — Hajo Beeckman (@hajobeeckman) October 23, 2018

Vertrekkende reizigers wordt aangeraden om een alternatief vervoermiddel te kiezen of hun reis uit te stellen. Wie al op de Brusselse ring rijdt, kiest beter voor de A12 of E411. Er is sprake van bijna een uur tijdsverlies. Volgens Paemen is het momenteel te vroeg om te zeggen of de aannemer aansprakelijk is voor het technisch probleem.