Belgen bouwen huis met 3D-printer

Brussel - In Westerlo is de grootste 3D-betonprinter ter wereld in opbouw. Een consortium wil volgend jaar laag per laag de ruwbouw van een huis met twee verdiepingen printen. De werken beginnen in maart, schrijft De Tijd dinsdag.

“Niemand ging ons voor”, zegt Peter-Paul van den Berg, de directeur van Kamp C, dat innovatie in de bouwsector stimuleert. Met de universiteit van Eindhoven is een race bezig om de eerste te zijn. Hoewel betonprinten niet meteen massaal zal doorbreken, biedt het vooral mogelijkheden voor het maken van glooiende oppervlaktes. “Voor een printer maakt het niet of een muur golft of recht is.”

Het demoproject is een opsteker voor de Belgische bouwsector, die moderne technologie maar traag omarmt, schrijft De Tijd. Onderzoek van de Confederatie Bouw leert dat slechts een klein percentage van bedrijven gebruikmaakt van onder meer drones, 3D-printers en robots. Ze zijn ook niet erg bezig met Building Information Modelling, waarbij informatie over een project virtueel wordt gedeeld met alle partijen.