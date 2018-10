Lokale media hebben gemeld dat er maandag een alcoholfabriek is ontploft in Mexico-stad. Er zijn zo’n 2.000 mensen geëvacueerd en een persoon raakte gewond. Op de beelden is te zien hoe een enorme vuurwolk uit de fabriek naar boven stijgt. Hoe de brand, gevolgd door een explosie, is ontstaan is nog niet geweten.