Cristiano Ronaldo toont horloge tijdens persconferentie: afgewerkt met 424 witte diamanten

Nou ja, horloge!? Het gepersonaliseerde hebbeding om de pols van CR7 zou een Jacob&Co Caviar Tourbillon zijn. De ‘smaragden versie’ van de horloge zou goed zijn voor een prijskaartje van iets meer dan 2 miljoen euro, het exemplaar van Cristiano lijkt te zijn afgewerkt met 424 witte diamanten. Volgens gespecialiseerde websites zou de kostprijs hiervan oplopen tot boven de miljoen euro.

Cristiano Ronaldo speelt vanavond met Juventus op het veld van Manchester United, de club waarvoor hij zes jaar voetbald én waar hij zijn landgenoot en succescoach José Mourinho opnieuw tegen het lijf zal lopen. In Groep H leidt Juventus met zes punten uit twee wedstrijden, voor Manchester United met vier op zes. Het Spaanse Valencia en het Zwitserse Young Boys Bern zijn de overige teams in de groep.

LEES OOK. Ronaldo reageert nu ook publiekelijk op verkrachtingszaak en blikt vooruit op “emotioneel” duel met Man United

@Cristiano Ronaldo shows off his new diamond watch at media conference of Juventus Football Club. A simpler version of that was sold for 2 million dollars but this version has much more diamonds than the former one and it seems to have been produced customized for him Congrats! pic.twitter.com/r6gQqIJbWU