Frankrijk ontruimt vluchtelingenkamp met 1.800 Iraakse Koerden

De autoriteiten zijn dinsdag begonnen met een nieuwe ontruiming van het vluchtelingenkamp van Grande-Synthe, in het noorden van Frankrijk. In het kamp leven zo’n 1.800 mensen, voor het overgrote deel Iraakse Koerden. Zij zullen volgens de prefectuur worden ondergebracht in opvangcentra in de regio Hauts-de-France.