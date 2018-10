Gewoon griezelen of ‘lichte foltering’? House of Horror opent volgende week in oud schoolgebouw in Merksem

Merksem - In Merksem kan je dit jaar rond Halloween voor het eerst griezelen in het ‘House of Horror’. Een oud schoolgebouw kreeg een volledige make-over en vanaf 31 oktober zorgen liefst 36 acteurs vier dagen lang voor bibberende benen. Wie ervoor kiest, ondergaat - met wat overdrijving - een ‘lichte foltering’. “Wanneer het geslaagd is? Als we angstkreten horen natuurlijk”, klinkt het bij de enthousiaste organisator.

Griezelen in het House of Horror in Jaak De Boeckstraat (vlak bij het Gemeentepark Merksem) kan op maat. Er komen drie verdiepingen, elk met een bepaald ‘horrorniveau en een eigen thema, verhaal en doelgroep. De namen per verdieping lichten al een tipje van de sluier op: ‘Children’s Nightmare’, ‘Happy Halloween’ en ‘The Human Experiment’. Voor verdieping 3, ‘The Human Experiment’, moet je ouder dan 16 jaar zijn.

“Het is een spookhuis, maar dan groter”, zegt organisator Philippe Liekens. De mensen kunnen zich verwachten aan een soort doolhof vol monsters en griezelige toestanden, met hier en daar de sfeer van een escape room.”

“Stap verder”

Wordt het dan zo griezelig? Ook bijvoorbeeld Bobbejaanland en Bellewaerde trekken deze tijd de Halloweenkaart om extra volk te lokken in de herfstvakantie: “Wel, wij gaan een stapje verder. Op de derde verdieping onderga je zelfs een minieme foltering, als is dat misschien een te groot woord. Laat ons zeggen dat het lijkt alsof je meespeelt in een horrorfilm. Je wordt uiteraard niet echt pijn gedaan, het is vooral bangmakerij.”

Inspiratie werd vooral uit films gehaald, zegt Liekens: “De verhaallijn van de derde verdieping hebben we van de ‘Saw’. Je moet een meisje redden, maar daarvoor moet je wel een aantal zaken doorstaan of opdrachten uitvoeren.”

Horrorshow

Daarnaast is er nog een heuse horrorshow: ‘The Revenge of Perky’. Horror- en griezelfans zullen vast uitkijken naar deze nieuwigheid in Merksem. “Voor alle duidelijkheid, je kan gerust alle verdiepingen doorlopen, tenzij je jonger bent dan de toegelaten leeftijdsgrens. Volwassenen die verder willen gaan, hoeven hun kinderen niet zomaar achter te laten op verdieping 2. Kinderen kunnen worden opgevangen door een vertelheks.”

Het ‘House of Horror’ is open van woensdag 31 oktober tot en met zaterdag 3 november van 19 tot rond 23 uur. De verdiepingen zijn hele tijd open en ook de show wordt om het uur hernomen. Reserveren is wellicht een must, er kunnen per dag zo’n 350 mensen komen griezelen.

“We hopen veel angstkreten te horen van zowel jong en oud.” sluit Liekens af: “Het gebouw is alvast een uitstekende locatie. Als we hier ’s avonds rondlopen, staat het haar in onze nek nu al recht. “

Inschrijven voor het House of Horror kan je hier.