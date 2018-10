Opnieuw ophef in Nieuwpoort: huilende vrouw (24) met beperking moet apart gaan zitten in horecazaak

Nieuwpoort - In Nieuwpoort is opnieuw ophef ontstaan in een horecazaak nadat een gezin gevraagd werd in een aparte ruimte te gaan zitten. De reden? Hun dochter Chloé (24) die een mentale beperking heeft, huilde te luid. Volgens de zaakvoerster wordt het verhaal nu opgeblazen: “Ik wilde enkel maar goed doen.” Afgelopen week kwam ook al een andere zaak in dezelfde badstad onder vuur te liggen.

Het incident vond afgelopen weekend plaats in Brasserie Carroussel in Nieuwpoort. Zondagnamiddag kwam een gezin er pannenkoeken eten, maar toen de dochter van het gezelschap erg luid begon te huilen, liep het mis. “Onze dochter Chloé huilde omdat ze werd opgeschrikt door kinderen die zelf aan het huilen waren”, vertelt Iris Goegebeur aan Het Laatste Nieuws. Al na twee minuten kwam een personeelslid de ophefmakende boodschap aan hun tafel brengen, vertelt de mama: ofwel de zaak verlaten, ofwel in een aparte ruimte gaan zitten. “We barstten in tranen uit en rekenden meteen af, in de ruimte achter de schuifdeur willen we niet zitten. Als we afgezonderd willen zijn, blijven we wel gewoon thuis.”

”Om goed te doen”

Opvallend: de brasserie rekent het organiseren van kinderfeesten tot een van hun stokpaardjes. Zaakvoerster Diana Tourlousse beaamt dat. Bovendien, benadrukt ze, zijn er ook heel wat investeringen gedaan om de zaak toegankelijk te maken voor andersvaliden. “We willen er net voor zorgen dat iedereen zich welkom voelt.” Waar het dan precies misliep zondagmiddag? “Het klopt dat we hen gevraagd hebben om in een aparte ruimte te gaan zitten omdat hun dochter hysterisch bleef huilen en roepen nadat ze werd opgeschrikt door spelende kinderen”, zegt Tourlousse aan onze redactie. “Maar dat was enkel om goed te doen, zodat de rust voor iedereen zou wederkeren tijdens een erg drukke middagshift.”

Volgens de zaakvoerster is het gezin nooit gevraagd om op te stappen: “Ze hebben zelf gezegd dat ze dan gewoon wel zouden afrekenen, omdat ze hun pannenkoeken toch al op hadden. Dat het verhaal nu zo wordt opgeblazen, betreur ik.” Op sociale media wordt ondertussen naarstig gediscussieerd over het voorval.

Afgelopen week kwam ook al een andere horecazaak in Nieuwpoort onder vuur te liggen: de eigenaar van Brasserie Sir Charles laat namelijk geen kinderen meer toe. Ook die beslissing zorgde voor bakken kritiek, al kon hij op begrip rekenen bij heel wat van zijn collega’s.