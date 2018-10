Werken voor goede doel wekt interesse op voor job

Met zo’n 15.000 waren ze, de leerlingen die vorige donderdag de schoolbanken hebben ingewisseld voor een echte job. In het kader van de Youca Action Day verdienden ze een loon dat wordt doorgestort naar enkele goede doelen in België en het buitenland. Door deze ervaring krijgen de jongeren tegelijk voeling met de arbeidsmarkt. Ze ervaren wat het vergt om geld te verdienen en kunnen zich bovendien oriënteren naar een beroep dat hen aanspreekt.

Bij de 7.500 bedrijven en organisaties in Vlaanderen waren er ook heel wat Limburgse bedrijven en overheidsdiensten, die voor één dag hun jobs lieten uitvoeren door leergierige studenten. Zo was er een Travel Manager aan de slag bij ASL Travel, hadden de burgemeesters van Bree en Genk een extra assistent, dook er keukenhulp op in AZ Vesalius en mocht een student de Procureur des Konings bijstaan. Bij Brasserie ’t Krievelkuut (Herk-de-Stad), Appeltans Boomteelt (Kortessem) en AC Dierenartsenpraktijk (Hasselt) werd eveneens 50 euro betaald voor de werkuren die de Youca-vertegenwoordigers presteerden.

Bewuste keuze

Hannah Poets (18) mocht zich, samen met twee medestudenten, voor één dag Departementshoofd van de School of Arts bij Hogeschool PXL noemen. “We hebben van de directeur een introductie en rondleiding gekregen om te weten wat de job juist inhoudt”, vertelt ze.

“We mochten meekijken hoe de e-mails worden beantwoord en konden de vergaderingen bijwonen. Allemaal heel boeiend.” Dat ze een dag ging meelopen in een school was een bewuste keuze voor Hannah. “Ik denk eraan om in deze richting verder te studeren. Door mijn deelname aan de Youca-dag heb ik een beter zicht gekregen op het reilen en zeilen in deze werkomgeving. Opzet geslaagd dus.”

Sociaal contact

Manon Latet (15), studente Economie aan het Virga Jessecollege in Hasselt, hielp donderdag bij de verkoop van cakejes en koekjes bij Peas, de winkel voor veganistische desserts in Hasselt. “Ik heb er geleerd hoe de klanten moeten geholpen worden, hoe er met het kassasysteem kan afgerekend worden, hoe de bestellingen worden genoteerd, en nog veel meer”, zegt ze.

“Het was echt heel leuk. Ik had voor Peas gekozen omdat het product me interesseerde. Ik wou ook graag iets doen met veel sociaal contact. Deze stage was ideaal om te weten dat ik in deze richting later een job zal gaan zoeken.”

Lees ook:

>

>

>