CLUBNIEUWS. Toch een beetje goed nieuws voor Lokeren, afwezigen bij Antwerp en Waasland-Beveren

De meeste Belgische eersteklassers moeten even wijken voor het Europese voetbal, maar bereiden zich in alle stilte voor op speeldag 12. En daarom: uw dagelijkse dosis clubnieuws!

AA GENT. Beloften spelen gelijk tegen Lokeren

Gisteravond traden de beloften aan in Lokeren. Coach Van Renterghem bracht een volledig elftal uit de A-kern aan de aftrap: De Busser, Arroyo, Raskin, Derijck, De Smet, Neto, Smith, David, Mostafa, Azango en Awoniyi. Voor de pauze had Jong Gent het meeste balbezit, maar het was de thuisploeg die op voorsprong kwam. Na rust was het wachten op doelgevaar, maar toen Raskin zijn kans waagde liet Mantel zich verrassen waardoor David kon gelijkmaken (1-1). (ssg)

ANTWERP. Alleen Yatabaré ontbreekt

Antwerp hernam gisteren de training na de verdiende overwinning tegen Lokeren. Net als vorige week was Sambou Yatabaré de enige afwezige. Hij heeft last van een kuitblessure en werkt individueel. Vanochtend staat er een trainingswedstrijd tegen Westerlo gepland. De match wordt gespeeld achter gesloten deuren. Vermoedelijk krijgen de bankzitters en spelers die dit seizoen nog niet veel aan bod kwamen speelgelegenheid tegen de tweedeklasser. (gegy)

CERCLE BRUGGE. Zaterdag HalloGreen in fandorp

Zaterdag vindt er voor de match tegen Kortrijk opnieuw een Fandorp plaats met als thema HalloGreen (Halloween). Voor de fans die meewillen naar Eupen: er is gratis busvervoer. Taravel is zaterdag tegen Kortrijk geschorst. Het is nog niet duidelijk wie allemaal fit zal raken tegen zaterdag. Palun en Lambot waren er vorige week het ergst aan toe, Bruno en De Belder werden eerder uit voorzorg niet geselecteerd. Gakpé zat niet bij de selectie. (kv)

GENK. Donderdag Poolse ref

Besiktas-Genk wordt donderdag geleid door de 41-jarige Pool Daniel Stefanski. Hij is bezig aan zijn vijfde Europees seizoen en floot twee jaar geleden Standard-Panathinaikos (2-2). In totaal maken de volgende dagen ongeveer 350 Genkse fans de verplaatsing naar Istanbul. Genk gaat in principe net als vorig seizoen op stage in Benidorm. Denier trekt over twee weken naar Spanje voor een laatste check-up. Het oefenkamp staat gepland van 5 tot 12 januari. (mg)

KV OOSTENDE. Halloweendiner tegen Charleroi

Op 2 november ontvangt KVO Charleroi en ter ere van Halloween gaan de kustjongens de fans een griezelmaaltijd aanbieden. Voor vijftien euro kunnen de fans aanschuiven voor een driegangsmaaltijd met soep, stoofvlees met frietjes en een ijsje. Er is ook een mogelijkheid om het diner te combineren met een ticket voor de D-tribune. Dit kost 25 euro en kan enkel in voorverkoop worden gekocht. Het diner gaat door in de Obi’s Pub in de D-tribune. (jve)

LOKEREN. De Wolf normaal gezien tijdig fit voor Oostende

Ortwin De Wolf, die afgelopen weekend zijn enkel verstuikte, zou normaal gezien tijdig fit moeten raken voor de wedstrijd van zaterdagavond tegen Oostende. Mujangi Bia liep een verrekking op van de adductoren. Er is nog geen onduidelijkheid over de ernst van de blessure. (whb)

WAASLAND-BEVEREN. Boljevic en Abdullah nog niet op groepstraining

Bij Waasland-Beveren hopen ze dat Aleksandar Boljevic een van de komende dagen de groepstraining hervat. De Montenegrijnse flankaanvaller werkte wel al de opwarming af. Rafidine Abdullah trainde nog niet mee met de groep. De middenvelder heeft nog last van de knie. Debaty, Liessens, Salquist, Moren, Threlkeld, Heymans en Ndao werden geselecteerd voor de beloften. (whb)

ZULTE WAREGEM. Fan Night in Studio Essevee

Zulte Waregem pakt zaterdag uit met de eerste Fan Night in Studio Essevee. Het opzet is om als vereniging, sportclub, groep vrienden, familie of buren de match anders te beleven. Vanaf een groep van twintig betaal je 10 euro per ticket. Als je met vijf bent, betaal je 15 euro. De eerste consumptie is gratis. Vanaf 16.30 uur wordt er afgetrapt met een preparty. Om 18 uur start de wedstrijd tegen Moeskroen. Vanaf 19.45 uur is er een afterparty tot 20.45 uur. (jcs)