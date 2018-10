Spelers KV Oostende leggen vinger op de wonde: “Het licht gaat uit, we maken fouten, en krijgen zo mentaal een klop”

Pijnlijk: beter kan je de pandoering van AA Gent niet omschrijven. KV Oostende maakt weinig progressie en kon nu al vier wedstrijden niet meer

winnen. De spelers leggen de vinger op de wonde en zien te veel individuele fouten en te weinig een blok op het veld. De trip naar Lokeren is het perfecte moment om de boel te doen kantelen. “Anders moeten we achterom kijken. En leuk is dat niet”,

aldus Coopman.