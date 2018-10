De vergelijking: hoeveel Lukaku zit er in Dimata? “Technisch is Landry misschien iets verfijnder”

Ze scoren vlot, het zijn krachtpatsers en ze ademen en eten voetbal. Landry Dimata (21) scoorde een hattrick tegen Cercle en is gedeeld Belgisch topschutter met acht goals. In zijn Anderlecht-shirt doet de spits regelmatig denken aan Romelu Lukaku, Dimata’s grote voorbeeld. Daarom zochten wij – met nationale jeugdtrainers Johan Walem en Marc Van Geersom – nu al uit hoeveel Romelu Lukaku er schuilt in Landry Dimata.