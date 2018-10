Een graadmeter voor Trump? Alles over “de belangrijkste verkiezingen aller tijden”

Over minder dan twee weken trekken de Amerikanen voor het eerst sinds de verrassende verkiezing van president Trump en masse naar de stembus. Staan op het spel: het Huis van Afgevaardigden en de Senaat. Lees: de wetgevende macht, die bepaalt of en in welke mate Trump nog twee jaar zijn zin kan doen. Wie gaat er winnen?

Wat zijn de mogelijke gevolgen? Zijn dit écht “de belangrijkste verkiezingen aller tijden”? En moeten wij daar eigenlijk wakker van liggen?