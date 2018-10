Club Brugge hoeft woensdag geen schrik te hebben van Radamel Falcao: spits ontbreekt bij Monaco

AS Monaco heeft zijn selectie bekendgemaakt voor de Champions League-wedstrijd in het Jan Breydelstadion tegen Club Brugge. Daarin is er geen plaats voor spits Radamel Falcao, die afgelopen weekend uitviel. Rode Duivels Nacer Chadli en Youri Tielemans zijn er wel bij, net zoals doelman Diego Benaglio. De Zwitser is geblesseerd, maar kennelijk gaan de Monegasken proberen hem nog op te lappen.