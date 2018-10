Vrachtwagen sleurt wagen tientallen meters mee na ongeval op Brusselse Ring

Brussel - Maandag is er rond 14.30 uur een ongeval gebeurd op de Brusselse Ring ter hoogte van Tervuren. Een wagen reed daar tegen een vrachtwagen, en werd tientallen meters meegesleurd. Als bij wonder vielen er geen gewonden.

Op dashcambeelden is te zien hoe een personenwagen op het eerste rijvak 90 graden draait om onbekende reden, en zo voor de wielen van een vrachtwagen terechtkomt. Die laatste had echter enkele tientallen meters nodig om tot stilstand te komen, waardoor de personenwagen werd meegesleurd. Volgens de politie is er niemand gewond geraakt, en was de weg weer volledig vrij na een klein uur.