Ziekenhuis ontslaat gynaecoloog na klachten over grensoverschrijdend gedrag

Turnhout - Het AZ Turnhout heeft onlangs de samenwerking met één van haar gynaecologen stopgezet. Er loopt momenteel een gerechtelijk onderzoek naar de man in het kader van mogelijk grensoverschrijdend gedrag.

“In het kader van de goede zorg voor onze patiënten, heeft de Raad van Bestuur beslist om de samenwerking met de dokter te beëindigen”, meldt het ziekenhuis in een persbericht. “De dienst gynaecologie zorgt voor de continuïteit van de zorg van alle patiënten. We zijn in afwachting van de resultaten van het onderzoek en we wensen de privacy van alle betrokkenen te respecteren.”