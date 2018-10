Wat is er gebeurd met de boezemvriend van Neymar die beter was dan Neymar? “Hij was als een Bordeauxwijn”

Het voorbije weekend won Paris Saint-Germain met 5-0 van Amiens. Geen grote verrassing, ook al speelde de Franse kampioen zonder sterspeler Neymar. Die miste echter de kans om tegen zijn boezemvriend te spelen: Ganso. Het Braziliaanse supertalent dat een grotere toekomst werd toegedicht dan Neymar zelf, maar wiens carrière helemaal anders liep dan die van het godenkind van de Seleçao.

Neymar kreeg tegen laagvlieger Amiens rust voorgeschreven van coach Thomas Tüchel. Op eigen veld gaf PSG de bezoekers geen sprankeltje hoop. Al na 12 minuten opende Marquinhos de score, op slag van rust besliste Rabiot al de match met de 2-0. Na de rust leek PSG het rustiger aan te doen, maar in de laatste tien minuten duwde het nog eens het gaspedaal in. Dankzij doelpunten van Draxler, Mbappé en Diaby werd het maar liefst 5-0. Door de zege behield PSG het maximum van de punten. Na tien matchen scoorde het ook al 37 doelpunten.

Feest in Parijs, een glimlach bij Neymar. In het kamp van Amiens was het veel minder. De ploeg van Ganso, die na 74 minuten naar de kant werd gehaald, staat op drie na laatste in de Ligue 1. Niet meteen de plek waar de 29-jarige Braziliaan op dit punt in zijn carrière wilde staan...

“Een goed diner”

We zijn de zomer van 2010. In Brazilië wordt reikhalzend uitgekeken naar het WK in Zuid-Afrika. Drie supertalenten worden op de televisie opgevoerd in een reclamespot die wekenlang zal draaien: Robinho, Neymar en Ganso. De “boys” van Santos. Uiteindelijk zal alleen Robinho de Braziliaanse WK-selectie halen, ondanks een publieke campagne om ook Neymar en Ganso mee naar Zuid-Afrika te nemen (inclusief reclameborden en de oproep van een presidentskandidaat).

De toen 18-jarige Neymar en 20-jarige Ganso moesten het WK thuis beleven, maar hadden hun naam dus al gemaakt. Ze waren een dodelijk duo bij Santos, de club van Pelé. Gek genoeg zagen de meeste niet Neymar maar Ganso als de speler met de grootste toekomst. Legende Socrates noemde de elegante nummer 10 toen zelfs “het grootste Braziliaanse talent van het voorbije decennium”.

Ganso zelf vond de status als een “linksvoetige Zidane” wel leuk en sprak dat in interviews niet meteen tegen. Samen met Neymar won hij 78 op 143 wedstrijden met Santos en stak hij onder andere de Copa Libertadores in de lucht. Ze werden de beste vrienden. Ganso is zelfs de peter van Neymar’s zoon Davi Lucca en was een van de getuigen op diens huwelijk.

“Neymar was zoals champagne”, vertelde voormalig Santos-bestuurslid Luis Alvaro de Oliveira Ribeiro in zijn biografie. “Een sprankelende wijn, met veel bubbels. Eentje die je opent en waarmee je een feestje geeft. Ganso, aan de andere kant, was zoals een Bordeauxwijn. Eentje met een fantastische kwaliteit maar die je iets discreter drinkt. Samen waren ze essentieel voor een goed diner.”

Ganso (links) in duel met Rabiot. Foto: REUTERS

“Zo goed als Fabregas”

Toen Robinho in 2010 (op huurbasis) terugkeerde naar Santos, bedwong Manchester City een aankoopoptie op zowel Neymar als Ganso. Maar in een verhuis naar Engeland had die laatste geen zin. “Ik wil niet voor hen spelen”, zei de spelmaker toen. “Ik wil voor een Europese topclub spelen zoals Milan, Barcelona of Real Madrid.”

Terwijl Neymar in 2013 naar Barça verhuisde, was Ganso een jaar eerder al naar Sao Paulo getrokken voor 9,1 miljoen euro. Daar speelde hij sterk naast toppers als Kaka en Alexandre Pato. Vier jaar later verhuisde hij voor 9,5 miljoen euro naar Sevilla, dat hem na 28 wedstrijden in twee seizoenen dit jaar uitleende aan Amiens. En dat terwijl Neymar de duurste voetballer ter wereld werd en het gezicht van het Braziliaanse voetbal is.

“Op de beste momenten van zijn carrière, toen hij ook voor Brazilië mocht spelen, zorgden blessures ervoor dat zijn ontwikkeling werd gestopt. Ze kropen onder zijn huid. Blessures waren zijn grootste probleem en brachten hem van de wijs”, aldus ex-coach Muricy Ramalho. Ex-spits Tostao vertelde eenzelfde verhaal. “Voor de duizendste keer: als hij zich ergens anders had kunnen ontwikkelen, was hij nu zo goed geweest als Cesc Fabregas. Ik mis een versie van Ganso die nooit bestond.”

Toen Ganso bij Amiens werd voorgesteld, daagden er plots een hoop buitenlandse journalisten op. Dat waren ze niet gewoon bij de club met een stadion van 12.000 plaatsen. “We willen ervoor zorgen dat hij zijn genialiteit terugvindt en zijn carrière terug op de rails krijgt”, klonk het toen. Ganso zit intussen aan twee assists in zes optredens in de Ligue 1, dezelfde competitie als die van zijn boezemvriend Neymar. Maar daar eindigt de vergelijking...