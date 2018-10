Door warme weer: nog nooit zoveel pollen in onze lucht als dit jaar

Brussel - Nog nooit werden zoveel pollen in ons land waargenomen als in het afgelopen seizoen. Tot dat besluit komt AirAllergy.be, het Belgisch Aerobiologisch Surveillance Netwerk. Zo werden dit jaar voor de eikenboom een stuifmeelpiek van 1.084 korrels per kubieke meter genoteerd, het vorige record voor eikenstuifmeelkorrels bedroeg 560 korrels per m³. Voor de berk werden dit jaar 2.892 korrels per m³ geteld, het vorige record stond op 2.100 korrels per m³.

Het Belgische surveillancenet van het stuifmeel en de schimmelsporen bestaat sedert 1974 en verschaft informatie over de aanwezigheid van allergenen in de lucht aan artsen, farmaceutische firma’s en allergielijders. De verschillende telstations volgen de pollenconcentraties van januari tot september op. Voor de schimmelsporen gebeuren de tellingen tot en met november. Gedurende het stuifmeelseizoen beoordeelt het surveillancenetwerk dagelijks het risico om hooikoortssymptomen te ontwikkelen in functie van het aantal ingezamelde stuifmeelkorrels per m³ lucht en de weersvoorspellingen.

Het pollenseizoen 2018 is een absoluut recordjaar geworden. “Dat komt door het weer”, zegt Florence De Bock, wetenschappelijk medewerkster van de dienst Mycologie en Aerobiologie bij Sciensano. “In de lente van dit jaar kregen we al vroeg uitzonderlijk warm weer en dat is gunstig voor het verspreiden van het stuifmeel.”