The Fighting One, de meest befaamde ruzies van meester-stoker José Mourinho

Neen, dit keer was hij niet begonnen. Maar hij had toch weer prijs. José Mourinho (55) kreeg het zaterdag aan de stok met Chelsea-assistent Marco Ianni, die hem met wilde juichgebaren provoceerde. Eerder dit seizoen ging de manager van Manchester United ook al in de clinch met zijn eigen topspeler Paul Pogba. Wil diegene die nog géén ruzie met José had nú opstaan? Deze tien blijven alvast zitten.