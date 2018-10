AA Gent moet middenveld herschikken: sterkhouders staan weken aan de kant

Pech voor AA Gent, want de Buffalo’s moeten de komende weken hun middenveld herschikken. Bij Vadis Odjidja werd in de 0-4-zege tegen KV Oostende de mediale band van de knie geraakt. Hij is enkele weken out. Ook bij Birger Verstraete, die de voet van Vanlerberghe op zijn onderbeen geplant kreeg, is de schade aanzienlijk.