Twee honden overleden na brand in Sint-Gillis: huis onbewoonbaar

Sint-Gillis - In Sint-Gillis heeft dinsdagochtend een brand gewoed in een gezinswoning. Het vuur was snel onder controle maar de schade is aanzienlijk, zodat de woning minstens tijdelijk onbewoonbaar is. Dat meldt de Brusselse brandweer. Bij de brand vielen geen menselijke slachtoffers maar de twee honden van het gezin lieten wel het leven.

De brand in de drie verdiepingen tellende woning in de Sint-Gilliskerkstraat brak dinsdag rond 8.30 uur uit op het gelijkvloers. De Brusselse brandweer was snel ter plaatse en rond 9 uur was het vuur geblust. De kamer waar de brand was uitgebroken en de traphal liepen veel brandschade op en in de rest van de woning was er ook veel rookschade.

De bewoners bleven ongedeerd maar moeten wel tijdelijk een ander onderkomen zoeken. De twee hondjes van het gezin hadden minder geluk, zij kwamen om.