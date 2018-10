Genk laat sterkhouder thuis voor Europese match in Turkije

Leandro Trossard reist niet mee af naar Turkije voor de wedstrijd tegen Besiktas van aanstaande donderdag. De flankaanvaller heeft te veel last van een hamstringblessure.

Trossard keerde afgelopen weekend al terug in de Genkse basis nadat een schouderblessure hem uit de kern van de Rode Duivels had gehouden. De 23-jarige aanvaller was meteen goed voor twee doelpunten tegen Eupen. Vanochtend ondervond hij echter last van de hamstrings en werd besloten hem niet mee te nemen voor de Europese verplaatsing naar het Turkse Besiktas.