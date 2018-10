Hotdogketen Würst officieel failliet verklaard

Würst, de keten van hotdogrestaurants die Jeroen Meus in 2015 uit de grond stampte, is officieel failliet verklaard. Dat wordt bevestigd door de Leuvense rechtbank van koophandel. Na aanhoudende geruchten over financiële problemen is het over en uit voor de vestigingen van Würst in Antwerpen, Gent en Leuven. Jeroen Meus startte in 2015 met het eerste filiaal in Leuven, maar heeft nog weinig met de restaurants te maken. Op 17 januari vorig jaar trok hij zich terug uit de overkoepelende vennootschap Paroles.

Bij het management nam gisteren niemand de telefoon op, maar de geruchten over financiële problemen waren er deze zomer al. Vooral Antwerpen en Gent zouden verantwoordelijk zijn voor de rode cijfers. De jaarrekeningen van de bvba Paroles gaven in 2016 nog 49.000 euro winst aan voor de eerste vestiging die in juli 2015 in Leuven werd geopend. In 2017, na de opening van Gent, was er een verlies van 85.000 euro. In juli 2017 werd de derde vestiging in de buurt van de Antwerpse Grote Markt geopend, ook die vestiging zou de neerwaartse trend niet hebben kunnen ombuigen. Pogingen om vers kapitaal op te halen bleken vruchteloos.

Toegankelijke hap

Jeroen Meus was in 2015 de grote bezieler van Würst, samen met vennoot Nicolas Viaene. Maar Viaene trok zich vrij snel terug, nog voor de opening van Gent en Antwerpen. Ook Jeroen Meus maakt sinds einde 2017 geen deel meer uit van het management. Hij zou ook zijn aandelen in de zaak verkocht hebben. Meus kon gisteravond niet reageren omdat hij in opnames zat voor het Eén-programma ‘Twee tot de Zesde Macht’.

Bij de voorstelling van zijn concept geloofde Meus er keihard in: “Het is mij op het lijf geschreven: een uiterst toegankelijke hap, met pure kwaliteitsproducten. Samen met de Leuvense slager Philippe Rondou heb ik een topsaucisse ontwikkeld. Als Leuvenaar wil ik in mijn eigen stad beginnen. Met de bedoeling om de komende jaren het Würst-logo ook in de rest van Vlaanderen te zien opduiken. Franchise is mogelijk, maar ik denk bijvoorbeeld ook aan Würst-foodtrucks en Würst-kraampjes op festivals.”

Werchter

Meus had gelijk: toen hij bij het begin van de zomer van 2015 met een foodtruck op het muziekfestival van Werchter stond, waren zijn tienduizend ‘haute dogs’ in een mum van tijd uitverkocht. Meus verraste iedereen met de uitspraak dat vijf dagen met een worstenkraam op Rock Werchter lucratiever was dan vijf jaar in Luzine, het restaurant waarvan hij in 2014 afscheid nam.