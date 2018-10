Koppel geeft 5.000 euro voor gouden tip na inbraak: “Spaarpotje voor onze oude dag is compleet geplunderd”

Berlaar -

In een woning langs de Itegembaan in Berlaar is zondagavond ingebroken. De daders maakten een omvangrijke buit van goud, diamant en een grote som cash geld. Jan en Carine Van de Ven hopen dat een tip kan leiden naar de daders, want die zijn aan de haal met wat ze opzij hadden staan voor hun oude dag.