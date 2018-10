Club Brugge speelt woensdag Champions League om… vijf voor zeven. Waar komt dat rare tijdstip vandaan?

“Ik zie je om vijf voor zeven!” Eender wie op dat tijdstip afspreekt, verklaren we voor gek. “Zeg dan toch gewoon zeven uur.” Maar toch is vijf voor zeven het tijdstip waarop de meest gemediatiseerde voetbalcompetitie ter wereld, de UEFA Champions League, afspreekt met voetbalfans over heel de wereld. Woensdagavond krijgt ook Club Brugge ermee te maken: de belangrijke match tegen Monaco staat om 18u55 gepland. Vanwaar komt dat rare uur?

Waarom twee aftrapuren?

De Champions League is dit seizoen met ‘vroege’ en ‘late’ wedstrijden begonnen. De eerste matchen beginnen om 18u55 Belgische tijd, de tweede zijn voorzien voor 21 uur. Waar dit goed voor is? Meer geld, natuurlijk. Want door met twee verschillende aanvangsuren te werken, kunnen voetbalfans over de hele wereld nu vier uur aan een stuk naar de Champions League kijken. En dat levert meer televisie-inkomsten op.

Foto: Marc Herremans - Mediahuis

Wat ook meespeelt, is de toenemende vraag van de Aziatische markt. Daar is het Europese voetbal heel populair, maar door het tijdsverschil moesten ze daar vroeger tot 2u45 wachten vooraleer de Champions League er werd uitgezonden. Nu kan de Aziatische televisiekijker er ‘al’ om vijf voor één ’s nachts aan beginnen.

Waarom dan die vijf minuten?

De Europese voetbalbond UEFA wil zeker genoeg tijd laten tussen de vroege en de late matchen. Mocht een wedstrijd om 19 uur beginnen, zal die - inclusief blessuretijd - nooit voor 20u50 gedaan zijn. Op die manier kunnen de televisiezenders tussen de twee wedstrijden nog snel even een nabespreking van de afgelopen match doen, misschien een interview laten zien en natuurlijk: reclame tonen.

Foto: AFP

De voorbije seizoenen werden om die reden wedstrijden in de Europa League ook al afgetrapt om 19 uur en… 21u05. Sinds dit seizoen wordt er daar ook om 18u55 en 21 uur afgetrapt.

Waarom worden slechts twee van de acht wedstrijden zo vroeg gespeeld?

Ook opvallend: zowel op dinsdag als op woensdag worden er acht Champions League-wedstrijden gespeeld, maar het is niet zo dat er vier beginnen om 18u55 en vier om 21 uur. Nee, slechts twee van de acht beginnen om vijf voor zeven. De overige zes worden afgetrapt om 21 uur.

Foto: GMAX AGENCY

Waarom? Omdat het nog steeds een Europese clubcompetitie betreft, en Europa de voornaamste afzetmarkt blijft. De belangrijkste wedstrijden zullen dan ook nooit vroeg gespeeld worden en vanaf de kwartfinales vallen de vroege uren zelfs gewoon weg.

Hoe kiest UEFA welke matchen om 18u55 gespeeld worden?

Veel heeft te maken met de tijdszone van het land in kwestie. Zo zijn er geen vroege Champions League-wedstrijden op Engels grondgebied, omdat het daar nog een uur vroeger is dan bij ons. Teams uit Rusland, Oekraïne of Turkije zullen dan weer extra veel kans maken om vroeg te spelen omdat het daar een uur later is dan bij ons. Zo speelt Lokomotiv Moskou maar liefst drie keer om 18u55 Belgische tijd. Daarnaast probeert de UEFA teams van hetzelfde land ook zo min mogelijk tegelijk te laten spelen.

Het Russische Lokomotiv Moskou speelt het vaakst om 18u55. Foto: Photo News

Club Brugge speelt twee keer op het vroege uur, telkens tegen AS Monaco.

Wat betekent dit voor de fans?

Een wedstrijd die om 18u55 al aftrapt in Brugge, terwijl blauw-zwart fans telt over het hele land: je zou verwachten dat het stadion dan maar halfvol zit. Toch waren er maandag al 26.000 kaarten voor het duel verkocht. Dat betekent dat er in een zo goed als uitverkocht huis wordt gespeeld.

LEES OOK. Club Brugge hoeft woensdag geen schrik te hebben van Radamel Falcao: spits ontbreekt bij Monaco