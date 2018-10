Artsen Zonder Grenzen trekt aan de alarmbel: Congolese Ebola-epidemie lang niet onder controle

Brussel - De ebola-epidemie in het noordoosten van Congo is na twee maanden nog lang niet onder controle: de epidemie lijkt zich zelfs verder te verspreiden, richting de stad Butembo waar 1 miljoen mensen wonen. Dat meldt Artsen zonder Grenzen dinsdag. Maandag stond de balans in de twee getroffen provincies, Ituri en Noord-Kivu, op 238 gevallen, onder wie 203 bevestigde en 35 vermoedelijke patiënten. Er zijn al 155 doden gevallen, van wie 120 mensen bij wie ebola bevestigd werd. Er zijn intussen 63 mensen genezen verklaard.

“Wat we in Beni zien, is bijzonder verontrustend”, zegt Anja Wolz, noodcoördinator van AzG. “Sommigen stonden niet op de lijst van mensen die gevaar liepen. Dat bemoeilijkt ons werk om de transmissieketens te traceren. We hebben ook vastgesteld dat mensen thuis aan ebola sterven of te laat aankomen in het behandelcentrum, waarschijnlijk door een gebrek aan vertrouwen in de beschikbare respons op de epidemie. Dat zijn verontrustende indicaties.”

De grote onveiligheid in de regio helpt de hulpverlening evenmin vooruit. Na zwaar geweld, eind september, werd de stad onder curatele geplaatst, waardoor het niet mogelijk was de lopende dossiers op te volgen of te achterhalen wie ziek was geworden. Daarnaast zijn er ook “rode zones”, gebieden waar de respons niet tot kan doordringen vanwege de onveiligheid. “Sommige contacten van ebolapatiënten hebben deze gebieden bezocht”, zegt de ngo. “We weten niet of ze ziek zijn of niet, of dat anderen ook ziek zijn geworden.”

Een tiental dagen geleden waarschuwden de Congolese autoriteiten nog dat het land geconfronteerd werd met een “tweede golf” van de epidemie. “Het epicentrum, dat eerder in Mangina lag, ligt nu in Beni”, zei Oly Ilunga, de Congolese minister van Volksgezondheid, toen tijdens een persconferentie. Mangina ligt zo’n 20 km ten westen van Beni, een stad met 1 miljoen inwoners.

Momenteel zijn 16.202 mensen gevaccineerd. “De epidemie in Beni is een groot risico (...) en de situatie blijft zorgwekkend”, aldus Ilunga tien dagen geleden.