Rusland wil INF-ontwapeningsakkoord met VS niet opzeggen

Rusland wil zich voorlopig houden aan het INF-ontwapeningsakkoord met de Verenigde Staten. Zolang er geen voorstel is voor een nieuw verdrag moet de huidige overeenkomst niet opgezegd worden, zei Kremlinwoordvoerder Dmitri Peskov volgens de Russische media dinsdag in Moskou.

Er zijn momenteel geen vooruitzichten op een nieuw verdrag. Zonder alternatief is het gevaarlijk uit het INF-akkoord te stappen. De Amerikaanse veiligheidsadviseur John Bolton is sinds maandag voor overleg in Moskou. Dinsdagnamiddag ontmoet hij president Vladimir Poetin.

De Amerikaanse president Donald Trump herhaalde maandag dat de VS uit het INF-verdrag stapt. Het akkoord uit 1987 tussen de VS en de toenmalige Sovjet-Unie verbiedt de productie en het bezit van nucleaire en conventionele raketten op het vasteland met een reikwijdte van 500 tot 5.500 kilometer. De VS en Rusland betichten elkaar er nu wederzijds van het verdrag verbroken te hebben.

Dinsdagvoormiddag zaten Bolton en de Russische minister van Defensie Sergej Sjojgoe rond de tafel. Diens ministerie sprak daarna van constructieve onderhandelingen. Rusland en de VS kunnen samenwerken om de verdere verspreiding van nucleaire wapens te stoppen en langdurige conflicten zoals de oorlog in Syrië te beëindigen, werd Sjojgoe geciteerd door het persbureau TASS.