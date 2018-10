Een van de grootste milieurampen in Amerika waar u nog nooit van gehoord hebt: al 14 jaar lekken olievaten in zee

Dagelijks komen er 300 tot 700 olievaten in de Golf van Mexico terecht, blijkt uit recente analyses. Zo is op satellietbeelden te zien hoe miljoenen tonnen olie de kust van Louisiana vervuilen. De oorzaak is te zoeken bij orkaan Ivan, die er in 2004 voor zorgde dat een olieplatform naar de zeebodem zonk. Veertien jaar later blijkt nog steeds geen oplossing gevonden. Het is een van de minst bekende milieurampen bij het brede publiek, maar intussen wel een van de grootste die Amerika ooit gekend heeft. De gevolgen zijn desastreus.

In september 2004 sloeg orkaan Ivan ongenadig hard toe nadat hij - ondertussen als tropische storm - voet aan wal zette in de Amerikaanse staat Louisiana. Meer dan negentig mensen kwamen om en de schade was met een kostenplaatje van miljoenen dollars astronomisch hoog. Maar dat was niet het enige: de modderstroom die Ivan veroorzaakte in de Golf van Mexico, sleurde een olieboorplatform de dieperik in. De gevolgen zijn ook vandaag nog, na 14 jaar, desastreus. Al blijven die vreemd genoeg ver weg van camera’s en onder de radar van het dagelijkse nieuws.

700 olievaten per dag

MC20 (Mississippi Canyon 20) lag op zo’n 130 meter diepte en op amper 20 kilometer van de kust van Louisiana toen de modderstroom het losrukte. Het platform zakte naar de bodem van de zee, nog eens meer dan 270 meter dieper. Olie begon te lekken uit de meer dan twintig boorputten die ermee verbonden waren. De oorspronkelijke eigenaar van het platform, onafhankelijk oliebedrijf Taylor Energy, trachtte de lekken te dichten, maar de modderstroom maakte de technische karwei aartsmoeilijk. Zo moeilijk dat veel van de boorputten nog steeds niet afgetopt zijn. Amerikaanse media zoals The Huffington Post berichtten dat er sinds 2004 dagelijks 300 tot 700 olievaten in zee zijn beland.

De ramp vond op amper 20 km van de kust van Louisiana plaats. Foto: Google Maps

Onder de radar

Wat Taylor Energy beter leek te lukken, is het hele incident zo ver mogelijk uit de schijnwerpers houden. Cameraploegen bleven er weg, onderzoek werd amper gevoerd. Meer zelfs, het oliebedrijf slaagde erin om de milieuramp zes jaar lang compleet geheim te houden. Tot milieugroeperingen het lek bij toeval ontdekten in 2010, in navolging van een andere olieramp op het half-afzinkbare platform Deepwater Horizon. Hun verbazing was groot toen bleek dat de olievlekken die ze van kilometers ver zagen, niet gelinkt konden worden aan het olielek dat net had plaatsgevonden. Uiteindelijk duurde het nog tot 2015 voordat duidelijk werd hoe groots het probleem eigenlijk is.

Het lek werd bij toeval ontdekten in 2010, in navolging van een andere olieramp op Deepwater Horizon Foto: EPA

Omdat er in het gebied ondertussen zoveel olie is vrijgekomen, is het voeren van onderzoek ook niet zonder gevaar. Wetenschappers en technici kunnen de schade enkel van dichtbij opmeten met gasmaskers, maar hun analyses zijn verbijsterend. Net als de beelden die worden gemaakt door satellieten vanuit de ruimte: het lijkt erop dat het nog een eeuw kan duren vooraleer de reservoirs volledig “opgebruikt” zijn en dus vanzelf stoppen met lekken.

Rechtszaak

Het ministerie van Binnenlandse Zaken is ondertussen in een rechtszaak verwikkeld met het oliebedrijf: het eist de teruggave van zo’n 450 miljoen dollar dat in een fonds van de overheid zit die op haar beurt de herstellingswerken zou uitvoeren. Verder hult Taylor Energy zich zo veel mogelijk in stilzwijgen, al blijft het oliebedrijf beweren dat er geen bewijzen zijn dat er nog steeds een actief lek is. Milieuactivisten brachten het oliebedrijf eveneens voor de rechter. In hun rechtszaak noemden de natuurbeschermers de overeenkomst tussen Taylor Energy en de federale overheid een geheime deal “die niet strookte met het nationale beleid.”

Vorige maand nog diende het ministerie van Justitie een onafhankelijke analyse in waaruit nochtans bleek dat de lekken veel groter zijn dan oorspronkelijk beweerd door het National Response Centre (NRC). Wetenschappelijke consultant Oscar Garcia-Pineda schreef het rapport en vond het opvallend dat NRC extreem lage cijfers doorgaf (55 gelekte olievaten per dag) op dagen dat het een veel hoger aantal rapporteerde. “Er is overduidelijk bewijs dat de rapporten van NRC onjuist zijn,” klonk het. “Mijn conclusie dat ze hun analyses niet betrouwbaar zijn.”

In 2004, an offshore oil platform owned by Taylor Energy sank into the Gulf after a mudslide caused by Hurricane Ivan.



14 years later, it's still spewing oil.



It's time for a #FossilFreeFuture. https://t.co/LhMhyYsbyL — Greenpeace USA (@greenpeaceusa) October 22, 2018

Verontrustende uitbreidingsplannen

Ondertussen heeft de Amerikaanse regering, onder invloed van de president, nog nooit zoveel huurcontracten voor de olie- en gasindustrie verdeeld als nu. Net omdat de olie in de Golf van Mexico blijft sijpelen, creëert de overheid mogelijkheden om elders boorplatformen te installeren. Onder meer in kustgebieden die net vaker dan de Golf van Mexico getroffen worden door orkanen en stormen wordt frequenter geboord. En dat is verontrustend, in een tijdperk van warmere open wateren die ervoor zorgen dat stormen steeds krachtiger worden. In 2004 deed orkaan Ivan zijn vernietigende werk, maar intussen hebben verschillende orkanen al meer dan 150 platformen beschadigd of zelfs vernietigd in amper vier jaar tijd.

Foto: AP

De verontrustende klimaatveranderingen en het tekort aan fossiele brandstoffen, noch de vrees voor de gevolgen van de slechte regularisatie van de olie-industrie, lijken de regering ervan te weerhouden uitbreidingsplannen te maken. En dat baart zorgen. Gemiddeld wordt in het kustgebied bij Louisiana jaarlijks 330.000 liter ruwe olie “gemorst” van olieplatformen, blijkt uit cijfers van een overheidsinstantie die toezicht houdt.

Veertien jaar na het lek van MC20 en tien jaar na de ramp met Deepwater Horizon, weet de overheid nog steeds niet wat de gevolgen nu precies zijn voor het leven in de zee. Er is geen nauwkeurige economische analyse die de schade aantoont van de olie die dagelijks in het water sijpelt, noch van de olie die moerasgebieden of (verlaten) stranden bereikt. Maar ook zonder lekken, zijn de olieplatformen volgens heel wat wetenschappers nefast voor het onderwaterleven. Zo zouden walvisachtigen schade overhouden aan de seismische testen op de bodem van de oceaan. Olie- en gasvertegenwoordigers houden ondertussen vast aan het feit dat de energieontwikkeling voor de Amerikaanse kust miljarden aan jaarlijkse economische groei opbrengt en tienduizenden banen creëert. Ook president Trump is voorstander.