AB InBev investeert in eetbare verpakkingen en duurzame winkeldisplays

Brussel - Bierbrouwer AB InBev investeert in twee Belgische startups: de producent van eetbare verpakkingen van graanresten Do Eat en Pure Value, dat duurzame displays voor in de supermarkt maakt. Ze krijgen elk in het kader van de duurzame doelstellingen van de biergigant maximaal 100.000 dollar steun.

Do Eat, opgericht in 2012, maakt verpakkingen op basis van aardappelen en graanresten. het Waalse bedrijf startte met kleine aperoschaaltjes en wil nu ook grotere verpakkingen maken. Het bedrijf zal daarvoor nu beroep doen op de kennis en de graanresten van AB InBev, klinkt het dinsdag in een persbericht.

Pure Value maakt dan weer displays voor in supermarkten, waarbij het bedijf uit Sint-Amands op een besparing van 85 procent van het karton mikt. Pure Value kan rekenen op persoonlijk begeleiding en ondersteuning van het bierbedrijf.

De twee start-ups maken deel uit van de 21 finalisten die AB InBev selecteerde voor zijn “100+ Accelerator”- programma. Naast de financiële steun kunnen de bedrijven uit twaalf landen wereldwijd ook volgend jaar hun project presenteren bij managers van het bedrijf en een extern publiek voor bijkomende ondersteuning, aldus de bierbrouwer met hoofdzetel in Leuven.

“We willen ons wereldwijd bereik en kennis inzetten om vooruitgang te boeken richting de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN en onze eigen 2025 duurzaamheidsdoelstellingen”, zegt CEO Carlos Brito over de investeringen.