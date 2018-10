Interpol neemt 500 ton valse medicijnen in beslag bij internationale operaties

Bij verschillende operaties tussen 9 en 16 oktober zijn in totaal 500 ton valse medicijnen in beslag genomen. Meer dan 850 mensen werden gearresteerd, meldt Interpol, die de acties coördineerde, dinsdag. In België werden er inspecties uitgevoerd op de luchthavens van Zaventem en Bierset.

Het gaat onder meer om valse medicijnen tegen kanker, pijnstillers, pillen tegen erectiestoornissen of anabolen. De geneesmiddelen, die mogelijk gevaarlijk zijn en online verkocht werden door criminelen, zijn in beslag genomen tijdens een operatie waarbij politie-agenten uit 116 landen werden ingezet, meldt Interpol in een mededeling.

De organisatie verklaarde verder dat ze de hand heeft gelegd op 110.000 medische hulpmiddelen, zoals injectiespuiten, contactlenzen, gehoorapparaten en chirurgische apparatuur en dat 3.671 sites en pagina’s op sociale media zijn opgedoekt dankzij een samenwerking met Twitter en Facebook. De waarde van de inbeslaggenomen goederen wordt geschat op 14 miljoen dollar.

In ons land werden 14.464 pakketten gecontroleerd, laat de FOD Financiën weten. Zo’n 622 pakketten bevatten geneesmiddelen of gezondheidsproducten en 141 werden in beslag genomen. Het ging om 28.689 tabletten, crèmes, flacons... Daarnaast stelde de douane nog andere 354 overtredingen vast, zoals namaak, voedselveiligheid en fiscaliteit.

De secretaris-generaal van Interpol, Jürgen Stock, verklaarde dat de criminelen de modus operandi van hun activiteiten veranderden omdat er extra controles waren. Ze “verzenden nu pakketten die minder pillen en tabletten bevatten om de strengere controles, die in verschillende landen van kracht zijn, te omzeilen”, stelt hij.

De criminelen werden ook creatiever in het verbergen van hun activiteiten. Zo ontdekten de Poolse autoriteiten valse anticonceptiepillen in DVD-hoesjes en in Ierland werden valse slaapmiddelen gevonden in holle boeken.

De netwerken gebruiken ook valse etiketten om de douanediensten te misleiden. Zo werden meer dan 4 miljoen ibuprofen-pillen gedeclareerd als stalen in Argentinië en werden 150.000 slaappillen ontdekt in ladingen waarvan aangenomen werd dat ze kleding, beddengoed of voeding bevatten.