Gedaan met files aan péages op Franse autowegen

Goed nieuws voor wie vaak naar of door Frankrijk reist met de wagen. De Franse regering wil de tolpoorten aan de péages vervangen door een automatisch systeem. Minder goed nieuws is dat er ook tol zal moeten betaald worden om steden in te rijden.

De tolpoorten, waar u een ticket moet nemen of moet betalen, zorgen vooral in de zomer vaak voor grote opstoppingen. De Franse overheid heeft nu een wetsontwerp opgesteld om een nieuw systeem in te voeren.

Het plan is om ze volledig te vervangen door télépéage-systemen, oftewel ‘free flow’-systemen zoals die al in Portugal en Noorwegen worden gebruikt. Elektronisch betalen zonder dat u hoeft te stoppen. Details ontbreken nog omdat het hele plan nog moet uitgewerkt worden. Het zal dan ook nog een tijdje duren voor het in gebruik wordt genomen.

Hetzelfde systeem, met nummerplaatherkenning, zal wellicht ook gebruikt worden om steden in te rijden. Wellicht 2,50 euro per dag en per voertuig voor steden van 100.000 inwoners, en tot 5 euro per dag en per voertuig in steden met meer dan 500 000 inwoners, zoals Lyon , Parijs of Marseille.

Het gaat hier voor alle duidelijkheid om voorstellen die nu verder uitgewerkt zullen worden.

Volgend jaar stijgen de toltarieven op de meeste Franse snelwegen met 1,08 tot 2,19 procent als gevolg van de inflatie en een nieuw investeringsplan.

Een van de redenen van de prijsstijging is de invoering van een investeringsplan van 700 miljoen euro, dat al op poten was gezet onder de vorige president François Hollande. Het plan voorziet in diverse constructies en verbeteringen aan verkeerswisselaars en in milieuwerken. En ten slotte worden ook carpoolparkings aangelegd langs bepaalde snelwegen.