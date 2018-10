Club Brugge kan toch niet rekenen op sterkhouder Danjuma, Leko is op zijn hoede voor zwalpend Monaco

Na nederlagen tegen Borussia Dortmund (0-1) en Atlético Madrid (3-1) mikt Club Brugge woensdag (18u55) tegen AS Monaco op puntengewin in Champions League-groep A. De Bruggelingen hopen in Jan Breydel te profiteren van het ondermaatse vormpeil van de Monegasken, voorlaatste in de Ligue 1 met 6 op 30. “Maar het Europees niveau ligt toch nog altijd hoger dan dat van Club Brugge”, temperde coach Ivan Leko op het persmoment daags voor de wedstrijd. Met Danjuma kan hij alvast niet rekenen op één van sterkhouders.

Danjuma is out

Arnaut Danjuma is toch niét fit voor de Champions League-wedstrijd van morgen. De Nederlandse international moest vorige vrijdag tegen Waasland-Beveren aan de rust naar de kant met last aan de enkel maar trainde gisteren opnieuw mee met de groep en leek hersteld.

De kersverse Nederlandse international ondervond echter een reactie, verscheen vandaag niet op veld voor de laatste training en is out. Een serieuze aderlating voor Leko: Danjuma had zich op korte tijd opgewerkt tot een heuse sterkhouder en scoorde ook nog een knap doelpunt tegen Atlético Madrid.

“We moeten niet spelen alsof we favoriet zijn”

“Monaco heeft veel kwaliteiten en met Thierry Henry is er een nieuwe trainer, wat het niet eenvoudig maakt om de wedstrijd voor te bereiden”, stelde de 40-jarige Kroaat. “Monaco onder Leonardo Jardim of onder Henry, dat is een heel ander verhaal. Maar dat mag geen rol spelen. De basis van ons succes is onze prestatie, ons voetbal dat we moeten brengen op de mat.”

De Monegasken tellen na tien speeldagen in de Ligue 1 slechts zes punten, en net als Club Brugge zijn ze nog puntenloos op het kampioenenbal. Youri Tielemans en Nacer Chadli gingen zaterdag bij het debuut van coach Henry met 2-1 onderuit bij het Straatsburg van Matz Sels. “Oké, Monaco zit momenteel in een mindere periode. Het Europees niveau ligt toch nog altijd hoger dan dat van Club Brugge. We moeten niet spelen alsof we favoriet zijn”, aldus Leko.

“Anderzijds hebben we toch twee heel goede Champions League-matchen gespeeld (nederlagen tegen Borussia Dortmund (0-1) en Atlético Madrid (3-1), nvdr.), ik geloof in mijn ploeg. We zullen woensdag opnieuw met respect voor de tegenstander aantreden, maar met het geloof dat we iedereen kunnen verslaan. Zeker thuis, met de steun van onze supporters, kunnen we winnen”, besloot de Kroatische T1.

“Het wordt tijd om punten te pakken”

“Het wordt tijd om punten te pakken”, zei Stefano Denswil nadat zijn coach was uitgesproken. “Helaas wisten we in de voorbije twee matchen in de Champions League geen punten te rapen, wat toch altijd onze bedoeling is. Tegen Borussia Dortmund (0-1) en Atlético Madrid (3-1) konden we het veld toch met een goed gevoel verlaten, we toonden telkens waarvoor Club Brugge staat. Tegen Dortmund hadden we absoluut een punt verdiend. Twee seizoenen geleden was ons spel in de Champions League niet om aan te zien, we hebben zeker stappen gemaakt als ploeg.”

De 25-jarige Nederlander stelde dat de blauw-zwarte spelersgroep zich er bewust van is dat het niet draait bij Monaco. “Ze hebben afgelopen weekend verloren (2-1 bij Straatsburg, nvdr.). De match van woensdag kan cruciaal zijn. We hebben alle twee nul punten. Maar alles ligt eigenlijk nog open, we hebben nog vier wedstrijden te gaan.”

De Belgische landskampioen kon vrijdag niet overtuigen in de competitie, in Jan Breydel werd het 1-1 tegen het bescheiden Waasland-Beveren. Voor de interlandbreak was er de 3-1 nederlaag bij Standard. “Het voelt uiteraard niet goed om slechts 1 op 6 te behalen”, aldus Denswil. “Gelukkig volgen de wedstrijden elkaar snel op. Zo blijf je niet te lang met die teleurstelling zitten. Volgens mij is er niet echt een concrete reden waarom het minder gaat. Enkel de resultaten vallen nu wat tegen. Voorheen scoorden we vlotter, nu gaat het wat moeilijker. Maar we gaan wel elke wedstrijd volle bak.”