Geviseerde onderzoeksrechter Raskin zet geen stap opzij in ‘Operatie Propere Handen’

Tongeren - Nadat er tegen hem een wrakingsverzoek was ingediend door scheidsrechter Bart Vertenten, heeft de Tongerse onderzoeksrechter Joris Raskin beslist dat hij geen stap opzij zet in het dossier over voetbalfraude. Dat maakte het parket van Limburg dinsdag bekend. Advocaat Hans Rieder van scheidsrechter Vertenten trok de integriteit van de onderzoeksrechter in twijfel omdat die ook een tijdlang deel uitmaakte van de licentiecommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB).

Rieder verweet de onderzoeksrechter belangenvermenging, omdat zijn cliënt als scheidsrechter tewerkgesteld was door de voetbalbond. Vertenten zit met acht andere verdachten in hechtenis in het kader van het onderzoek naar voetbalfraude van het federale parket.

“Onderzoeksrechter Joris Raskin laat weten dat hij weigert zich te onthouden. Aldus zal het wrakingsdossier conform de wettelijke bepalingen overgemaakt worden aan het hof van beroep in Antwerpen, dat een beslissing zal nemen inzake het neergelegde verzoekschrift,” aldus de Limburgse persmagistraat Jeroen Swijsen.

Het hof van beroep krijgt nu acht dagen om zich uit te spreken. Als de onderzoeksrechter dan niet gewraakt wordt, kan de verdachte nog altijd naar het Hof van Cassatie stappen. In dat geval kan de zaak nog veel langer aanslepen.