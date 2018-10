KV Mechelen vestigt in volle crisis wel nieuw toeschouwersrecord

KV Mechelen heeft afgelopen weekend een nieuw supportersrecord gevestigd in de Proximus League. Zondag maakten liefst 15.241 toeschouwers in het AFAS-stadion vanuit de tribunes mee hoe Malinwa de beladen thuiswedstrijd tegen Beerschot Wilrijk won met 3-0.

KV Mechelen kon zondag als eerste club sinds de omvorming van de tweede klasse naar 1B de kaap van 15.000 toeschouwers ronden. De komst van titelconcurrent Beerschot Wilrijk lokte volgens de officiële website van KV Mechelen liefst 15.241 fans naar het AFAS-stadion.

Daarmee werd het toeschouwersrecord dat Cercle Brugge vorig seizoen neerzette in de finalematch tegen Beerschot Wilrijk verbeterd. Dat beslissende promotieduel trok toen 14.760 supporters aan.

In volle crisis

Het is duidelijk dat de volksclub ook in moeilijke tijden op zijn fans kan rekenen: KV Mechelen raakte immers nauw betrokken in het voetbalschandaal dat recent losbarstte. Verschillende bestuursleden van KV Mechelen worden in het onderzoek verdacht van omkoping: Olivier Somers en Thierry Steemans, respectievelijk hoofdaandeelhouder en financieel directeur van KV Mechelen, werden aangehouden en in verdenking gesteld van lidmaatschap van een criminele organisatie, witwassen en omkoping. Tot de uitspraak mag KV Mechelen echter ongestoord haar wedstrijden spelen.