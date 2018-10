Waarom werd journalist Jamal Khashoggi zo brutaal vermoord? En waarom ligt de wereld daar wakker van?

De moord op de Saudische journalist Jamal Khashoggi beroert wereldwijd de gemoederen. Maar waarom ligt de wereld nu wél wakker van een Saudische dissident, terwijl het regime al jarenlang een wrede oorlog uitvecht in Jemen? Want er speelt wel wat op de achtergrond: Turkije dat gruwelijke feiten aflevering per aflevering lost, als in een soap, de betrokkenheid van de Amerikaanse president Trump , … Zal het Westen Saudi-Arabië nu anders gaan behandelen, of zijn we dit over twee maanden alweer vergeten?